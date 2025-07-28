Lazio maçı öncesi... Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

Napoli ve Galatasaray cephesi haftalardır süren görüşmeler sonrası anlaşmaya varırken, Osimhen imza atmak için artık resmi prosedürlerin gerçekleşmesini bekliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Osimhen'i çarşamba gününe kadar İstanbul'a getirmek istiyor.

Napoli ile 40 milyon Euro artı 35 milyon Euro taksit karşılığında anlaşan Galatasaray, sonraki satıştan kar vermeyi de kabul etti ve transferi bitirdi.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcü için planladığı imza törenine dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Osimhen için görkemli bir imza töreni düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini Lazio maçı öncesinde taraftarının önüne çıkararak gövde gösterisi yapmak istediği belirtildi. RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri 29 Temmuz Salı günü satışa çıkacak. En ucuz bilet 1.300 liradan alıcı bulacak.