Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lazio maçı öncesi... Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

Lazio maçı öncesi... Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

28.07.2025 09:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lazio maçı öncesi... Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

Galatasaray'ın transfer için Victor Osimhen ve Napoli ile her konuda anlaştığı ve Nijeryalı yıldızı çarşamba gününe kadar İstanbul'a getirmek istediği iddia edildi.

Napoli ve Galatasaray cephesi haftalardır süren görüşmeler sonrası anlaşmaya varırken, Osimhen imza atmak için artık resmi prosedürlerin gerçekleşmesini bekliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Osimhen'i çarşamba gününe kadar İstanbul'a getirmek istiyor.

Napoli ile 40 milyon Euro artı 35 milyon Euro taksit karşılığında anlaşan Galatasaray, sonraki satıştan kar vermeyi de kabul etti ve transferi bitirdi.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcü için planladığı imza törenine dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Osimhen için görkemli bir imza töreni düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini Lazio maçı öncesinde taraftarının önüne çıkararak gövde gösterisi yapmak istediği belirtildi. RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri 29 Temmuz Salı günü satışa çıkacak. En ucuz bilet 1.300 liradan alıcı bulacak.

İlgili Konular: #galatasaray #lazio #victor osimhen

İlgili Haberler

Kacper Kozlowski'den Galatasaray açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?
Kacper Kozlowski'den Galatasaray açıklaması! Transfer teklifi aldı mı? Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin 21 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Kacper Kozlowski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Avrupa'nın devleri yakından izliyor... Gianluigi Donnarumma'dan Galatasaray'a yanıt!
Avrupa'nın devleri yakından izliyor... Gianluigi Donnarumma'dan Galatasaray'a yanıt! Paris Saint-Germain forması giyen 26 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teklifi için bekleme kararı aldığı iddia edildi.
Aleksandr Golovin, Galatasaray forması giydi!
Aleksandr Golovin, Galatasaray forması giydi! Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Monaco'dan eski takım arkadaşı Aleksandr Golovin'e sarı-kırmızılıların formasını gönderdi. Golovin Galatasaray formasını giydi ve Ismail Jakobs, paylaşım yaptı.