Galatasaray 6 numara için Florian Grillitsch'i transfer etti

17 Temmuz 2022 Pazar, 19:05

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken orta sahaya bir hamle daha yaptı.

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Avusturyalı Florian Grillitsch ile her konuda anlaşma sağladı.

Ön libero ve merkez orta saha da görev alan Grillitsch, Kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) formaları giydi. 2017-2018 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu, burada 5 sezon forma giydikten sonra kontratını yenilemedi.

Avusturyalı futbolcu geçen sezon 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaptı.