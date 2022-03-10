Galatasaray, 7 günde 3 zorlu maça çıkacak

Ligde zor günler yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Barcelona deplasmanıyla birlikte 7 günde 3 maça birden çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 09:34
Galatasaray, 7 günde 3 zorlu maça çıkacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, 7 günde 3 zorlu maça çıkacak.

Galatasaray, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Sarı - kırmızılılar, İspanya dönüşü Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.

Galatasaray, 17 Mart'ta ise Barcelona ile iç sahada rövanşta karşılaşacak.


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