Galatasaray'a bildirildi: Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo defteri kapanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı İtalyan futbolcu, burada gösterdiği performansla göze girdi.

UDINESE GALATASARAY'A BİLDİRDİ

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Udinese, Zaniolo'nun opsiyonunu kullanacağını Galatasaray'a bildirdi. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı ifade edildi.

UDINESE'NİN 2 SEÇENEĞİ VAR

Zaniolo'nun opsiyonuyla ilgili Udinese'nin önünde iki formül bulunuyor. Serie A ekibi İtalyan futbolcu için Galatasaray'a ya 10 milyon Euro ödeyip tüm haklarını alacak ya da 5 milyon Euro ile haklarının yüzde 50'sine sahip olacak.

ZANIOLO'NUN SEZON KARNESİ

Zaniolo bu sezon Udinese formasıyla Serie A e İtalya Kupası'nda toplam 34 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

TOPLAM 13.9 MİLYON EURO KİRALAMA GELİRİ ELDE EDİLDİ

Galatasaray 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaniolo'dan daha önce toplam 13.9 milyon Euro kiralama geliri (Aston Villa, Atalanta, Fiorentina, Udinese) elde etmişti.