Galatasaray'a bildirildi: Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı

21.05.2026 12:24:00
Galatasaray'a bildirildi: Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanacağı iddia edildi.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo defteri kapanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı İtalyan futbolcu, burada gösterdiği performansla göze girdi.

UDINESE GALATASARAY'A BİLDİRDİ

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Udinese, Zaniolo'nun opsiyonunu kullanacağını Galatasaray'a bildirdi. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı ifade edildi.

UDINESE'NİN 2 SEÇENEĞİ VAR

Zaniolo'nun opsiyonuyla ilgili Udinese'nin önünde iki formül bulunuyor. Serie A ekibi İtalyan futbolcu için Galatasaray'a ya 10 milyon Euro ödeyip tüm haklarını alacak ya da 5 milyon Euro ile haklarının yüzde 50'sine sahip olacak.

ZANIOLO'NUN SEZON KARNESİ

Zaniolo bu sezon Udinese formasıyla Serie A e İtalya Kupası'nda toplam 34 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

TOPLAM 13.9 MİLYON EURO KİRALAMA GELİRİ ELDE EDİLDİ

Galatasaray 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaniolo'dan daha önce toplam 13.9 milyon Euro kiralama geliri (Aston Villa, Atalanta, Fiorentina, Udinese) elde etmişti.

Gözler yabancı kuralında: Galatasaray transfer için TFF'yi bekliyor Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, transfer listesine Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı eklediği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçilirken, TFF'nin yeni sezonda 10+4'lük yabancı kontenjanı belirlemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Liverpool'un yıldız oyuncusundan Galatasaray itirafı: 'Daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım' Liverpool'un İngiliz yıldızı Curtis Jones, Galatasaray deplasmanında oynadığı 2 maçtan çok etkilendiğini söyledi.
Galatasaray'ın gündemindeki Arthur Atta için transfer yanıtı: 'Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak...' Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu haberleri çıkan orta saha oyuncuları Arthur Atta'yı uzun süre takımda tutmak istediklerini söyledi.