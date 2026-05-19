Galatasaray'ın gündemindeki Arthur Atta için transfer yanıtı: 'Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak...'

19.05.2026 16:32:00
Cumhuriyet Spor
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu haberleri çıkan orta saha oyuncuları Arthur Atta'yı uzun süre takımda tutmak istediklerini söyledi.

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, orta saha oyuncuları Arthur Atta'nın geleceğine dair konuştu.

İnler, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı açıklamada, "Atta çok büyük başarılara imza atabilir, geçen yıla kıyasla büyük bir gelişme kaydetti" dedi.

"UMARIM KALIR ANCAK..."

Atta'yı uzun süre takımda tutmak istediklerini söyleyen Gökhan İnler, "Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak transfer piyasasının artık benim zamanımdaki gibi olmadığını biliyoruz, artık çok daha hızlı işliyor. O burada mutlu ancak geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, onun aklının burada olduğu" diye konuştu.

GALATASARAY VE NAPOLI

Hakkında Galatasaray haberleri de çıkan Arthur Atta için Napoli de gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Udinese'de bu sezon 33 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Udinese ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arthur Atta'nın, güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Napoli'den kiraladığı Noa Lang, sarı-kırmızılılara veda etti.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, transfer listesine Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı eklediği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçilirken, TFF'nin yeni sezonda 10+4'lük yabancı kontenjanı belirlemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Liverpool'un İngiliz yıldızı Curtis Jones, Galatasaray deplasmanında oynadığı 2 maçtan çok etkilendiğini söyledi.