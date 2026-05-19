Galatasaray'ın gündemindeki Arthur Atta için transfer yanıtı: 'Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak...'

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, orta saha oyuncuları Arthur Atta'nın geleceğine dair konuştu.

İnler, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı açıklamada, "Atta çok büyük başarılara imza atabilir, geçen yıla kıyasla büyük bir gelişme kaydetti" dedi.

"UMARIM KALIR ANCAK..."

Atta'yı uzun süre takımda tutmak istediklerini söyleyen Gökhan İnler, "Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak transfer piyasasının artık benim zamanımdaki gibi olmadığını biliyoruz, artık çok daha hızlı işliyor. O burada mutlu ancak geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, onun aklının burada olduğu" diye konuştu.

GALATASARAY VE NAPOLI

Hakkında Galatasaray haberleri de çıkan Arthur Atta için Napoli de gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Udinese'de bu sezon 33 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Udinese ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arthur Atta'nın, güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.