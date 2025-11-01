Cumhuriyet Gazetesi Logo
Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması!

1.11.2025 14:03:00
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin teknik direktörü Kosta Runjaic, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, son haftalarda performansıyla dikkat çeken Nicolo Zaniolo ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Runjaic, "Zaniolo ile Juventus maçının devre arasında konuştuk ve bana hala 10-15 dakika oynayabileceğini söyledi. [Zaniolo, Juventus maçında 58 dakika sahada kaldı.] Henüz yüzde 100 formda değil ama bu normal, en son sürekli oynadığı sezon 2021-2022 sezonuydu. Zamana ihtiyacı olması normal, şu ana kadar olan performansından memnunum" dedi.

Sözlerine devam eden Runjaic, "Altı kez ilk on birde oynadı ve üç gol attı. Bu, onun için iyi bir ortalama. Şimdiden bizim için önemli bir oyuncu. Gelişmesi ve 90 dakika oynayabilecek duruma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. O, bizim için önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor" diye konuştu.

54 yaşındaki teknik adam, "Zaniolo, ihtiyacımız olan tüm özelliklere sahip ve takım arkadaşları için bir örnek. Ne zaman 90 dakika oynayabileceğini bilmiyorum ama önemli olan iyi oynaması, sakatlanmaması ve onun yerine oynayan oyuncuların da onun seviyesini koruması. Zaniolo'nun geliştiğini görüyorum, harika bir zihniyeti var. Lecce maçında takım için çok çalıştı. Belki de kariyerinde ilk kez bunu yaptı. Bizim için çok önemli olduğunu anladı, katkıda bulunması gerektiğini biliyor ve ondan memnunum. Beklediğimizden daha ileride daha da gelişebilir" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Zaniolo, İtalyan ekibinde toplamda ise 8 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

