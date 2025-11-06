Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Osimhen'in hat-trick ile damga vurduğu maç sonrası sarı-kırmızılılar, hatırı sayılır bir geliri daha kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, daha sonra Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup ederek hem sıralamadaki yerini hem de kasasını rahatlattı.

Galatasaray, Ajax zaferiyle 2.1 milyon Euro'luk galibiyet primini kasasına koydu. Son 3 maçını kazanan Galatasaray sadece başarı primlerinden toplam 6.3 milyon Euro kazanmış oldu.

AYAKBASTI PARASIYLA BİRLİKTE 32.291 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak da toplamda 25.991 milyon Euro'luk gelir elde etmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden kasasına koyduğu toplam para daha şimdiden 32.291 milyon Euro'yu gördü.