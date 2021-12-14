Son dakika | Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

14 Aralık 2021 Salı, 13:09

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama’nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa kaleci Muslera müdahale etmek isterken, takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştı ve tecrübeli kaleci yerde kaldı.

Muslera yerde yatarken, ceza sahasının kenarına açılan topu alan Yatabare, geriden gelen takım arkadaşı Fajr'a pas verdi ve Fajr topu ağlara gönderdi. Gol anında Luyindama ile çarpışan Muslera ise sakatlandıktan sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.



