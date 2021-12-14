Galatasaray'da penaltı isyanı: Spor yorumcuları ne dedi?

14 Aralık 2021 Salı, 12:48

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar maçın 78. dakikasında Diagne'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Ceza sahası içinde Halil'in pasıyla topla buluşan Mbaye Diagne, Dimitris Goutas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk, o an pozisyonla ilgili herhangi bir işaret yapmadı.

Oyun devam ettikten sonra top taca çıktı ve değişiklikler yaşandı. Bu esnada maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemi Arda Kardeşler'i bekledi. Galatasaray'ın yaptığı iki değişiklik sonrası da Arda Kardeşler'den Ümit Öztürk'e bir uyarı gitmedi.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sivasspor, galibiyeti getiren golü Faysal Fajr ile buldu.

Futbol yorumcuları da bu pozisyon için penaltı yorumunda bulundu.

RIDVAN DİLMEN: "PENALTIYDI!"

"Maç içerisinde 3-4 tane penaltı olabilecek pozisyon var ama bence Diagne'ye yapılan ikinci pozisyon penaltı."

AHMET ÇAKAR: NET PENALTI

“Diagne’ye yapılan müdahale net penaltı.”

ERMAN TOROĞLU: BARİZ PENALTI

“Bariz penaltı tartışmaya açık bile değil.”

ABDULLAH YILMAZ: POZİSYON AÇIK

“Diagne'ye yapılan pozisyon açık ve net penaltı!”