Galatasaray Ali Akman'ı transfer etmek istiyor
Yerli santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, efsane futbolcuları Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu.
Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Bu sezon geri dönen Akman için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Akmani Eintracht Frankfurt kadrosunda düşünülmüyor.
4. AKMAN OLARAK GELEBİLİR
Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Geçtiğimiz sezon Nijmegen'de 32 maça çıkan Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 6 gole imza atan Akman Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Ali Akman, amcası Ayhan Akman'dan dolayı Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.
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