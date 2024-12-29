Galatasaray maçı öncesi Göztepe'ye 4 oyuncudan iyi haber

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, sakatlığu bulunan 4 futbolcunun sağlık durumlarında olumlu gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Galatasaray maçı öncesi Göztepe'ye 4 oyuncudan iyi haber
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DHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 14:00

Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe'ye 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberler geldi.

İlk devrenin son haftalarına doğru sakatlık kabusuyla boğuşan Göz-Göz'de golcü Juan Silva ve orta saha Ahmed Ildız'ın tamamen hazır olduğu bildirilirken, Mersin'de oynanan Hatayspor maçında sağ göz altı kemiği kırılan stoper Taha Altıkardeş'in de hızla iyileştiği öğrenildi. Sezonun 4. haftasında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan forvet Kubilay Kanatsızkuş da bireysel olarak çalışmalarına başladı.


Etiketler: #galatasaray #göztepe #sakatlık

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