Galatasaray maçı öncesi Göztepe'ye 4 oyuncudan iyi haber
Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, sakatlığu bulunan 4 futbolcunun sağlık durumlarında olumlu gelişmeler yaşandığı öğrenildi.
Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe'ye 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberler geldi.
İlk devrenin son haftalarına doğru sakatlık kabusuyla boğuşan Göz-Göz'de golcü Juan Silva ve orta saha Ahmed Ildız'ın tamamen hazır olduğu bildirilirken, Mersin'de oynanan Hatayspor maçında sağ göz altı kemiği kırılan stoper Taha Altıkardeş'in de hızla iyileştiği öğrenildi. Sezonun 4. haftasında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan forvet Kubilay Kanatsızkuş da bireysel olarak çalışmalarına başladı.
Etiketler: #galatasaray #göztepe #sakatlık
Spor Haberleri
- Fatih Terim: 'Teşekkür etmem gereken iki kişi var'
- Al-Nassr, En-Nesyri için geliyor
- Galatasaray maçı öncesi Göztepe'ye 4 oyuncudan iyi haber
- Milan'ın konuğu Roma
- Juventus'un konuğu Fiorentina
- Napoli'nin konuğu Venezia
- Liverpool, West Ham deplasmanında
- Tottenham'ın konuğu Wolverhampton
- Manchester City, Leicester City deplasmanında!
- Şenol Güneş'ten transfer müjdesi: 'En az 3 oyuncu...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- Ailesini silen Özcan Deniz'den olay sözler!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'