İtalyan basını duyurdu: Galatasaray için flaş transfer iddiası!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Tuttomercato'dan Ivan Cardia'nın haberine göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi.
OCAKTA BİTİRMEK İSTİYOR
Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da yazıldı.
CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ YAPACAK
Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı aktarıldı.
Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.
33 yaşındaki savunmacı, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Napoli, Venezia'yı tek golle geçti!
- Fatih Terim'den ilk maçında ilk galibiyet!
- ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a şans tanımadı!
- Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 3 sayı farkla devirdi!
- Galatasaray için flaş transfer iddiası!
- Beşiktaş kongresinde Galatasaray’a gönderme!
- Trabzonspor, Kapaklıspor'a karşı hata yapmadı!
- Emlak Konut, sahasında hata yapmadı!
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi fırtınası!
- Beşiktaş kongresinde sahte kimlik skandalı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Tandoğan sonrası
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu