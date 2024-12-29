Beşiktaş kongresinde Galatasaray’a gönderme: 'Boş verin uğraşmayın…'

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, Divan Başkanlığı'ndan Galatasaray'a gönderme geldi.

Beşiktaş kongresinde Galatasaray’a gönderme: 'Boş verin uğraşmayın…'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:58

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, Galatasaray'a göndermede bulunuldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan seçimde üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Divan Başkanlığı sarı kırmızılı takım aleyhine göndermeli bir uyarıda bulundu.

"BOŞ VERİN..."

Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Olağanüstü seçimli genel kurul

İlgili Haberler

CANLI | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor: İşte dakika dakika yaşananlar...

CANLI | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor: İşte dakika dakika yaşananlar...
Beşiktaş kongresinde sahte kimlik skandalı: 'Polis işlem yapacak'

Beşiktaş kongresinde sahte kimlik skandalı: 'Polis işlem yapacak'
Beşiktaş Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi fırtınası: Adaylık sorusuna yanıt verdi!

Beşiktaş Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi fırtınası: Adaylık sorusuna yanıt verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler