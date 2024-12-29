Beşiktaş kongresinde Galatasaray’a gönderme: 'Boş verin uğraşmayın…'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:58

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:58

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, Galatasaray'a göndermede bulunuldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan seçimde üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Divan Başkanlığı sarı kırmızılı takım aleyhine göndermeli bir uyarıda bulundu.

"BOŞ VERİN..."

Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" ifadeleri kullanıldı.