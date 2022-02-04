Galatasaray, altyapısında yetişen Semih Kaya ile sezon sonuna kadar anlaştı

04 Şubat 2022 Cuma, 07:00

Luyindama’nın kiralanmasıyla stoper hattında bir oyuncusu eksilen Galatasaray, altyapısından yetişen Semih Kaya’yı transfer etti. Sarı-Kırmızılılar, Malatyaspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Tecrübeli stoperin transferi, teknik direktör Torrent’in talebi ve yönetimin onayıyla gerçekleşti. Semih Kaya, bugün Galatasaray’ın Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başlayacak.

PULGAR İMZALADI

Galatasaray’ın Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero Erick Pulgar, dün İstanbul’a geldi. Şilili futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Kırmızılılarla sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, bugün Galatasaray’la ilk antrenmanına çıkacak.