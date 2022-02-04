Galatasaray, altyapısında yetişen Semih Kaya ile sezon sonuna kadar anlaştı
Galatasaray'da devre arası transferleri devam ediyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Semih Kaya, Sarı-Kırmızılı ekip ile anlaştı.
Luyindama’nın kiralanmasıyla stoper hattında bir oyuncusu eksilen Galatasaray, altyapısından yetişen Semih Kaya’yı transfer etti. Sarı-Kırmızılılar, Malatyaspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Tecrübeli stoperin transferi, teknik direktör Torrent’in talebi ve yönetimin onayıyla gerçekleşti. Semih Kaya, bugün Galatasaray’ın Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başlayacak.
PULGAR İMZALADI
Galatasaray’ın Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero Erick Pulgar, dün İstanbul’a geldi. Şilili futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Kırmızılılarla sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, bugün Galatasaray’la ilk antrenmanına çıkacak.
İlgili Haberler
- Galatasaray Erick Pulgar'ı açıkladı
- Galatasaray, fırtına sebebiyle antrenman yapamıyor
- Son dakika | Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Eski Beşiktaşlı takımını sırtladı
- İspanya'dan Fransız yıldıza yeşil ışık
- Galatasaray'a altyapıdan takviye
- Rizespor'un hocası transferlere değindi
- Kış Olimpiyatları'nda elemeler yapıldı
- Bakan’a tarım dersi
- İzmirli müzisyen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Giysi kumbarasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi
- Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı!
- Ceyhan'dan 'molnupiravir' ilacı açıklaması