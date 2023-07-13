Galatasaray Angelino'nun maliyetini açıkladı

Süper Lig ekibi Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi RB Leipzig forması giyen 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Angelino'yu kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 20:50
Galatasaray Angelino'nun maliyetini açıkladı
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Galatasaray, Angelino'yu Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.


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