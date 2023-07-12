Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'da

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiraladığı İspanyol futbolcu Angelino İstanbul'a geldi.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 17:49
Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'da
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Galatasaray'ın, kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.

TARAFTARA MESAJ

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İspanyol sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı.


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