Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'da
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiraladığı İspanyol futbolcu Angelino İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın, kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.
TARAFTARA MESAJ
Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İspanyol sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı.
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