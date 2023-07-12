Son dakika: Galatasaray, Angelino'yu KAP'a bildirdi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:37

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Angelino transferinde da sona yaklaştı.

Galatasaray, İspanyol futbolcu José Angel Esmoris Tasende’nin (Angelino) geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu José Angel Esmoris Tasende’nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Angelino, bugün saat 15.00'te İstanbul'a gelmesi bekleniyordu ancak uçuş rötar yaptı ve 16.30 olarak geliş saati güncellendi. Angelino'nun Erden Timur ile birlikte İstanbul'da olması bekleniyor.