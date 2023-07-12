Angelino'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.
Galatasaray, Leipzig Kulübünde forma giyen İspanyol sol bek Angelino'nun transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.
Angelino, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.
Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde heyecanlı olduğunu belirten Angelino, "Merhaba Galatasaray taraftarları. Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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