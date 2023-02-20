Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'den depremzedeler için anlamlı hareket

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir, ligdeki 12 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı olan Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol attığı formayı depremzedelere yardım için sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye bağışladı.

İHA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:46
Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'den depremzedeler için anlamlı hareket
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen yurttaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Taşdemir de bu kapsamda formasını bağışladı.

Taşdemir, bu sezon ligdeki 12 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı olan Fatih Karagümrük müsabakasında gol attığı formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.


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