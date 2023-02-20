Galatasaray'da Antalya kampının kadrosu belli oldu

Süper Lig ekibi Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarına katılacak oyuncuları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:36
Galatasaray'da Antalya kampının kadrosu belli oldu
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Galatasaray, 20-26 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapacağı kampın kadrosunu duyurdu..

Yeni transferler Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük


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