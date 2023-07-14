Galatasaray - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:15

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:15

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - AUSTRIA WIEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Generali Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - AUSTRIA WIEN MAÇI HANGİ KANALDA?



Hazırlık mücadelesi kulüp televizyonu GSTV'den naklen yayımlanacak.

ANGELINO İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Hazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avusturya kampındaki ikinci maçını ülkenin köklü ekiplerinden Austria Wien ile oynayacak. Galatasaray, rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Angelino'nun da ilk kez Galatasaray formasını giymesi bekleniyor.

2 MAÇ DAHA VAR

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.