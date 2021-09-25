Galatasaray, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nı misafir edecek
Galatasaray, yarın Göztepe ile yapacakları maçta Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nı misafir edecek.
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe ile yapacakları maçta, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek.
Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç öncesi sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekip, sarı-kırmızılı taraftarları selamlayacak.
2017'nin ardından bu sene de Avrupa şampiyonluğunu kazanan millilere plaket takdim edilecek.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Çok konuşulacak iddia: Ülkeyi terk ediyorlar
- 'Teşkilatçı' kurye için karar verildi
- Murat Ülker'den 'pahalılık' yanıtı
- Peker'den 'derin' açıklama: Uyuşturucu, yargı, bakanlık
- Zafer Algöz'den çok sert Serdar Ortaç yorumu
- Son ankette AKP'ye büyük şok
- Bebeği canlı canlı mezara gömdüler!
- Meral Akşener'den çok konuşulacak adaylık açıklaması
- Erdoğan 'operasyon' dedi, borsa karıştı
- Erdoğan'dan 3 gün arayla iki ayrı açıklama