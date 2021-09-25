Galatasaray, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nı misafir edecek

25 Eylül 2021 Cumartesi, 10:26

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe ile yapacakları maçta, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç öncesi sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekip, sarı-kırmızılı taraftarları selamlayacak.

2017'nin ardından bu sene de Avrupa şampiyonluğunu kazanan millilere plaket takdim edilecek.