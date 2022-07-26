Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

26 Temmuz 2022 Salı, 21:41

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kampı için Avusturya'ya gelen Galatasaray, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

İlk yarım saati basına açık tutulan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular ardından antrenmanı çabukluk ve dayanıklılığa yönelik çalışmalarla sürdürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Avusturya'ya bugün gelen kafilede yer almayan savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın özel işleri nedeniyle İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Demokratik Kongolu futbolcunun yarın Avusturya'ya gelerek çalışmalara katılması bekleniyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın TSİ 20.00'de İtalya'nın Salernitana takımıyla yapacağı maçla sürdürecek. Müsabaka, Innsbruck'taki Tivoli Stadı'nda oynanacak.