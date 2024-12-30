Galatasaray ayrılığı duyurdu: 'Dostane şekilde yollarımızı ayırdık'
Galatasaray Daikin'de başantrenör Guillermo Naranjo Hernández ile yollar ayrıldı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Galatasaray Daikin, başantrenör Guillermo Naranjo Hernández ile yollarını ayırdı.
Sarı kırmızılılar duyurusunda, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernández ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır. Guillermo Naranjo Hernández, kulüp tarafından belirlenen tüm sezon ortası hedeflerine ulaşırken; takımı yerel ve uluslararası şampiyonluklar elde etmek için en uygun duruma getirmiştir ve bu da kulübün 2024/25 sezonu ile gelecek sezonlar için sorunsuz bir geçiş yapmasına olanak tanıyacaktır. Guillermo Naranjo Hernández’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
Sultanlar Ligi'nde yıllar sonra Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nı yenen Galatasaray Daikin, sezonun ilk yarısında 9 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.
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