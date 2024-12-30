Galatasaray, genç yıldıza imzayı attırdı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık'ı kadrosuna kattığı iddia edildi.
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, A takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra yatırım transferleriyle ilgili de mesai harcıyor.
Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık'tı.
Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Kerem Arık'ı kadrosuna kattı ve imzalar atıldı.
Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maça çıkan 17 yaşındaki Kerem Arık, milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.
Etiketler: #galatasaray #Manisa FK #Kerem Arık
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