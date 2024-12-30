Galatasaray, genç yıldıza imzayı attırdı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık'ı kadrosuna kattığı iddia edildi.

Galatasaray, genç yıldıza imzayı attırdı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:12

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, A takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra yatırım transferleriyle ilgili de mesai harcıyor.

Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık'tı.

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Kerem Arık'ı kadrosuna kattı ve imzalar atıldı.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maça çıkan 17 yaşındaki Kerem Arık, milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.


Etiketler: #galatasaray #Manisa FK #Kerem Arık

İlgili Haberler

Icardi ve Torreira devreye girdi: Galatasaray'da sürpriz Skriniar gelişmesi!

Icardi ve Torreira devreye girdi: Galatasaray'da sürpriz Skriniar gelişmesi!
Lucas Torreira'dan transfer yanıtı: 'Galatasaray'ı bırakacak olursam...'

Lucas Torreira'dan transfer yanıtı: 'Galatasaray'ı bırakacak olursam...'
Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt: 'Bunun hesabını kanunlar ile soracağız'

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt: 'Bunun hesabını kanunlar ile soracağız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler