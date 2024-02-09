Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı.
Galatasaray'da transfer döneminin son saatlerinde çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, Halil Dervişoğlu'nun Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
"Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır."
HALİL'İN PERFORMANSI
Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.
Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.
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