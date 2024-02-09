Galatasaray'dan kiralanmıştı: Belçika'da Emin Bayram fırtınası!
Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Belçika 1. Futbol Ligi kulübü Westerlo'ya kiralanan genç futbolcu Emin Bayram, başarılı performansı ile dikkatleri çekti.
Sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına kiralık verilen Galatasaray'ın altyapı oyuncularından Emin Bayram, performansıyla ses getirmeyi başardı.
Fanatik'in haberine göre, Avrupa'daki 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla ikili mücadele kazananlar listesinde 3. sıraya yükselen 20 yaşındaki stoper (143), Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Bellingham'ı (147) takip ediyor.
18 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Listenin zirvesinde ise Galatasaray'ın transferi için uzun süre uğraştığı ancak kadrosuna katamadığı sol bek Bradley Locko (150) bulunuyor.
Emin Bayram, bu sezon Westerlo formasını giydiği 18 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.
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