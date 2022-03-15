Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının hakemi açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul'da oynayacağı Barcelona karşılaşmasının hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 15:41
Galatasaray - Barcelona karşılaşmasının hakemi açıklandı
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Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti üstlenecek. Dördüncü hakem ise Daniele Chiffi olacak.

Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

İki takım arasındaki ilk maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.



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