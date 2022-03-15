Galatasaray'ın efsanesi Tuğrul Demir hayatını kaybetti
Beşiktaş derbisinde alınan galibiyet ile kötü günlere dur diyen Galatasaray, acı bir haberle yıkıldı. Galatasaray Kulübü'nün efsane isimlerinden Tuğrul Demir'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Galatasaray'da ve A Milli Basketbol Takımı'nda uzun yıllar forma giyen eski basketbolcu Tuğrul Demir, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 4106 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği, basketbol şube sorumluluğu yapmış unutulmaz basketbolcularımızdan Tuğrul Demir’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 16 Mart 2022 Çarşamba günü sat 14.00’te Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan başsağlığı açıklamasında, "A Erkek Milli Takımımızın eski basketbolcularından Tuğrul Demir’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
TUĞRUL DEMİR KİMDİR?
Tuğrul Demir, 6 Nisan 1935'te İstanbul'da doğdu. 1958 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Tuğrul Demir uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü'nde basketbol oynadı. Galatasaray'daki 10 senelik basketbol yaşantısında, 7 şampiyonluk görerek çok önemli bir başarıya imza atan Tuğrul Demir, profesyonel basketbol oyunculuğuna veda ettikten sonra da Galatasaray Spor Kulübü'nden kopmadı.
Ali Uras'ın başkanlığındaki yönetim kurularında görev alan Tuğrul Demir, bu dönemlerde basketbol şube sorumluluk görevini üstlendi. Demir, Özhan Canaydın ve Adnan Polat dönemlerinde ise basketbol şube kaptanlığı yaptı. 28 Kez A Milli, 10 kez genç milli olan Tuğrul Demir, ayrıca iki kardeşi Muzaffer Demir ve Yavuz Demir ile birlikte aynı dönemde Galatasaray formasını taşıdı.
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