Galatasaray, Barcelona'ya gol izni vermedi

11 Mart 2022 Cuma, 01:20

Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.



Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.



Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.

TORRENT YÖNETİMİNDE İLK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak Domenec Torrent yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlamış oldu.

Galatasaray, İspanyol teknik adam yönetiminde daha önce çıktığı 8 maçta da kalesinde gol görmüştü.