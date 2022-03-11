Galatasaray, Barcelona'ya gol izni vermedi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda İspanyol ekip Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur ümitlerini İstanbul'a taşıdı. Karşılaşmada gol yemeyen sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibin gol atma istikrarını bozmuş oldu.
Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.
TORRENT YÖNETİMİNDE İLK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak Domenec Torrent yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlamış oldu.
Galatasaray, İspanyol teknik adam yönetiminde daha önce çıktığı 8 maçta da kalesinde gol görmüştü.
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