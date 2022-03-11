İspanyol kaleci devleşti!: Barcelona 0-0 Galatasaray

11 Mart 2022 Cuma, 00:55

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, müsabakayı 0-0 berabere tamamlayarak İstanbul'a avantajlı bir skorla döndü.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray kalesini karşıdan gören ceza yayının dışından Depay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena, sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi.

Galatasaray'da, 36. dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem'in vuruşunda, Eric Garcia'ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti.

Barcelonalı futbolcu Depay'ın 41. dakikada sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.

Barcelona, 57. dakikada sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Memphis Depay ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Sergio Busquets kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Inaki Pena üst direğin hemen altından meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanırken ikinci maç 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelen Barcelona ve Galatasaray, son lig karşılaşmalarına göre ilk 11'lerinde rotasyon yaptı.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.

Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.

BARCELONA'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise son lig maçına göre ilk 11'de 6 futbolcusunu değiştirdi.

Katalan takımının tecrübeli isimleri Gerard Pique, Dani Alves, Sergio Busquets ile forvetteki Aubameyang, Gavi ve Ousmane Dembele, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı.

Forvet 3'lüsünü Adama Traore, Memphis Depay ve Ferran Torres ile kuran Xavi, defansta Dest ve Eric Garcia, orta sahada ise Nicolas Gonzalez'i tercih etti.

PENA GERİ DÖNECEK

Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da UEFA teknik gözlemcisi olarak karşılaşmayı takip etti.

Çoğunluğu Avrupa'dan olmak üzere sarı-kırmızılı 1000 kadar taraftar da statta takımına destek verdi.

Bu arada her iki kulübün yöneticileri, maç öncesinde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, karşılaşma öncesinde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Inaki Pena'nın Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesinden ve performansından çok memnun olduklarını, bu oyuncunun sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini söyledi.