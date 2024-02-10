Galatasaray, Başakşehir karşısında bir ilk peşinde!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:11

Güncelleme: 10.02.2024 - 11:11

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir’i RAMS Park’ta ağırlayacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak mücadele bir ilke sahne olabilir.

GALATASARAY İLKİ YAŞAYABİLİR

Başakşehir’e karşı oynadığı son 8 lig maçını da kaybetmeyen Galatasaray, rakibini bu akşam yenmeyi başarırsa bir ilke imza atacak. Son 3 maçta rakibini yenen Galatasaray, bu akşam da sahadan 3 puanla ayrılırsa Başakşehir’i ilk kez 4 maç üst üste yenme başarısı göstermiş olacak.

İSTANBUL TAKIMLARI GALATASARAY'IN BİLEĞİNİ BÜKEMİYOR

Galatasaray, İstanbul takımlarını sahasında ağırladığı son 13 Süper Lig maçında 12 galibiyet-1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, tek puan kaybını 3-3 biten Fatih Karagümrük maçında yaşadı.