Galatasaray, Başakşehir karşısında bir ilk peşinde!
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında bu akşam Başakşehir’i konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir’e karşı üst üste 4 maçı da kazanmış olacak.
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir’i RAMS Park’ta ağırlayacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak mücadele bir ilke sahne olabilir.
GALATASARAY İLKİ YAŞAYABİLİR
Başakşehir’e karşı oynadığı son 8 lig maçını da kaybetmeyen Galatasaray, rakibini bu akşam yenmeyi başarırsa bir ilke imza atacak. Son 3 maçta rakibini yenen Galatasaray, bu akşam da sahadan 3 puanla ayrılırsa Başakşehir’i ilk kez 4 maç üst üste yenme başarısı göstermiş olacak.
İSTANBUL TAKIMLARI GALATASARAY'IN BİLEĞİNİ BÜKEMİYOR
Galatasaray, İstanbul takımlarını sahasında ağırladığı son 13 Süper Lig maçında 12 galibiyet-1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, tek puan kaybını 3-3 biten Fatih Karagümrük maçında yaşadı.
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