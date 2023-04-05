Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:13

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:13

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşma, iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'dan yayımlanacak.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Başakşehir'de son Ankaragücü maçında forma giymeyen Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie'nin Galatasaray karşısında oynaması beklenmiyor.

KAZANANIN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü'yle yarı finalde eşleşecek.

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Okan Buruk

BURUK VE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Galatasaray ve Inter'de birlikte forma giyen Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.