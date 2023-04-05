Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Galatasaray’ın sahasında oynayacağı Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi görevini Özgür Yankaya üstlendi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, bu akşam 20.30’da Medipol Başakşehir’i konuk edecek.
Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak.
VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA OLDU
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR’da ise Onur Özütoprak ve Kerem Ersoy bulunacak.
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