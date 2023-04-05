Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Galatasaray’ın sahasında oynayacağı Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi görevini Özgür Yankaya üstlendi.

İHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:48
Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, bu akşam 20.30’da Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak.

VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA OLDU

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR’da ise Onur Özütoprak ve Kerem Ersoy bulunacak.


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