Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:48

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:48

Galatasaray'da Sacha Boey konusunda hareketli günler yaşanıyor. Habertürk'e göre, İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal, 23 yaşındaki savunmacıyı Adana Demirspor maçında statta izledi. Boey'e Fransa, İtalya ve İngiltere'de diğer kulüplerden ilgi olduğu kaydedildi. Haberde sarı-kırmızılıların Boey konusundaki yol haritasının netleştiği belirtildi.

Sacha Boey

AYRILIK ŞARTI 15 MİLYON EURO

Habere göre Galatasaray yönetimi, Arsenal'in dışında Newcastle United, Marsilya, Milan gibi kulüplerin de yakından takip ettiği 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri ise kabul etmeyi düşünmüyor. Galatasaray yönetimi, geçen günlerde Fransa basınına yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren Boey'in gitme şartını da belirlemiş oldu.

Leo Dubois (solda)

DUBOIS'YA GÜVEN TAM

Sacha Boey'in ayrılığına hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray'da yeni transfer için de düğmeye basılmış durumda. Sarı-kırmızılıların Scha Boey'i de bir anlamda keşfeden oyuncu izleme birimi belirlenen kriterlere göre liste oluşturmaya başladı.

Galatasaray, Boey'den elde edilecek gelirin büyük bölümünü ön bölge transferleri için harcamayı planlıyor. Sağ beke geçen yaz Lyon'un kaptanı Leo Dubois'yı transfer eden sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuya güveni tam.