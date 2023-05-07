Galatasaray maçında yok: Sivassporlu Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Sivasspor'da Malili futbolcu Mustapha Yatabare, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 15:21
Galatasaray maçında yok: Sivassporlu Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü
Abone Ol google-news

Süper Lig'de küme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Golcü oyuncuya Hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi.

Mustapha Yatabare

Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu ayrıntılı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası doğrudan kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Doğrudan kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.


Mustapha Yatabare Sivasspor Ümraniyespor galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray Petrol Ofisi yarı finalde!

Galatasaray Petrol Ofisi yarı finalde!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Şampiyonluğu son haftaya bırakmayacağız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Şampiyonluğu son haftaya bırakmayacağız'
Galatasaray - Başakşehir maçı biletleri rekor sürede bitti

Galatasaray - Başakşehir maçı biletleri rekor sürede bitti

En Çok Okunan Haberler