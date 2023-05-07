Galatasaray maçında yok: Sivassporlu Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü

Yayınlanma: 07.05.2023 - 15:21

Güncelleme: 07.05.2023 - 15:24

Süper Lig'de küme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Golcü oyuncuya Hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi.

Mustapha Yatabare

Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu ayrıntılı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası doğrudan kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Doğrudan kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.