Galatasaray - Başakşehir ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:00

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Januzaj, Aleksic, Berkay, Serdar Gürler, Joao Figueiredo

SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

SINIRDAKİ İSİMLER

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de ise Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, maçta kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.