Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu 'oyuncuları satacak' iddialarını yalanladı

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçiminin heyecanı sürüyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, oyuncuları satacağı ile ilgili haberlere sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:43
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu 'oyuncuları satacak' iddialarını yalanladı
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Galatasaray 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla çıkan haberlere tepki gösterdi.

Hamamcıoğlu paylaşımında, "Algı yaratmaya yönelik kasten servis edilen 'oyuncuları satacak' iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 11 Haziran'a kadar bu tarz gerçek dışı haberler yoğunlaşacaktır" ifadelerini kullandı.


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