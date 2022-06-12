Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: 'Sonuçlarını beraber izleyeceğiz'

Galatasaray'da seçimi Dursun Özbek'e kaybeden başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçim sonrası açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, Başkan Dursun Özbek'e henüz destek olmaya karar vermediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 10:10
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: 'Sonuçlarını beraber izleyeceğiz'
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Galatasaray'da 135 oyla seçimi Dursun Özbek'e kaybeden Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu.

Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Genel kurulun kararıdır. Galatasaray beni uygun görmedi. Sayın Dursun Özbek'i uygun gördü. Sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz" dedi.

'Dursun Özbek'e destek olacak mısınız?' sorusuna Eşref Hamamcıoğlu, "Dursun Bey bir çalışmaya başlasın o zaman bakarız" ifadelerini kullandı.


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