Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Okan Buruk sorusuna yanıt

15 Nisan 2022 Cuma, 17:08

Burak Elmas ve yönetimin yıllık olağan genel kurul toplantısında ibra edilmemesinin ardından alınan seçim kararı sonrasında adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fatih hoca uzun yıllar hizmet etti. Fatih hoca, Galatasaray'ın kurumsal hafızasıdır. İhtiyaç duyulması halinde danışman sıfatıyla Fatih hocadan fikir alırız. Luis Campos ile Fatih Terim'i mukayese etmek doğru olmaz. Campos Galatasaraylı değil ama Fatih Terim Galatasaraylı."

"Jupp Derwall döneminde olduğu gibi bir devrim yapmak istiyoruz. Savaşma ruhu olan, Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray'ı başarıya ulaştırabilecek bir yabancı teknik adamla çalışmak isteriz. Aynı zamanda yine yurt dışı eğitimi almış yardımcı antrenörler olmasını isteriz."

"BURAK YILMAZ KONUSU GÜNDEMDE YOK"

"Galatasaray'da başkan, futbolcu transferiyle birebir ilgilenmemeli. Şu anda Burak Yılmaz konusu gündemde yok. Burak Yılmaz konusunda benden cevap alamazsınız. Galatasaray'da mevcut profesyoneller transfer önerisi yapar, başkan da değerlendirir."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Yıl sonunu bir görelim. Torrent konusunu da şeffaf bir şekilde değerlendireceğiz. Okan Buruk konusunda bir gelişme yok. Sportif direktör, teknik direktörlük konusunda önerilerini getirecek, yönetim olarak karar vereceğiz. Biz hiçbir teknik adamla temasa geçmedik. Biz seçimi kazanmadan herhangi bir isimle iletişim kurmayı doğru bulmuyoruz."

"Bundan önceki seçimlerde söylediğimiz şeylerin arkasındayız. Mecidiyeköy'deki binanın kiralanması çok zor. Hastane ya da öğrenci yurdu olması söz konusuydu şu anda bu durumda koranavirüs şartlarında çok zor. Benim şahsi kanaatim binanın ederine Genel Kurul'un onayını alarak satılması olacaktır."

"DURSUN ÖZBEK VE ÜNAL AYSAL BENİ DESTEKLEYECEKLER"

"Çatı adayı konusunda bir görüşmemiz olmadı. Dursun Özbek ve Ünal Aysal bu seçimde beni destekleyecekler. Galatasaray'ın birleşmeye ihtiyacı var. Bu iki başkanımızın destek vermesi bu konuda önemli. Herkesin egosunu bir kenara koyması lazım. Şu anda 250-260 milyon dolar civarında bir borç olduğunu söyleyebilirim."

"Arda Turan için şu anda bir şey diyemem. Seçimi kazanırsak bu konuda kararı teknik ekibimiz verir."