Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: 'Galatasaray'ı rehin aldı'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 14:09

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’nda divan ve kulüp üyelerine bir konuşma yaptı.

Enerjisinin düşük, moralinin bozuk olduğunu dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

“Müstafi başkan, bugün saat 10.00 itibarıyla kulübümüzü rehin almıştır. Bugün biz saat 10.00’da buraya gelip, oyumuzu kullanıp, kulübümüzün 39’uncu başkanını seçecektik. İyi niyetimden dolayı, yanlış anladığımdan dolayı, kamuoyunu yanlış yönlendirdiğim için özür diliyorum. Ben 3 haftadır kurucumuz Ali Sami Yen’in koltuğunda oturan kişinin sözlerine inandım, yalanlarına ve vücut diline kandım. Bu oyunların içinde olmadığını düşündüm, başkanlığı bırakmayı düşündüğünü düşündüm. Dün yaptığımız görüşmede başkanlığı asla bırakmayacağını vücut diliyle, söylemleriyle bize dile getirdi. Kendisinin başkanlığı hukuken olmasa da bizim nezdimizde düşmüştür. Bugün müstafi başkandır kendisi. Kulübü rehin almıştır. ”

“BU AHLAKSIZLIĞIN İÇİNDE OLMAYACAĞIM”

Dün yaptıkları görüşmede seçim için 21-28 Mayıs tarihlerini işaret ettiklerini kaydeden Öztürk, “Uyacağını söyledi. Belli ki bu koltuğu bırakmak istemiyor, gizli bir ajandası var. Bu ajandadan Galatasaray zarar görüyor. Dün istifa etseydi, Galatasaray’a büyük hizmet ederdi. 28 Mayıs’tan sonra burada seçim yapmak mümkün değil. LGS sınavı var. Seçilecek yönetim hangi hoca ve transfer politikasıyla gideceğini belirlerse, seneye bu takım şampiyonluğa gider. Üstümüze 25 milyon Euro’luk ek bir kambur binmiştir. Bu 2 ay içinde de inanılmaz bir ödeme yükü bekliyor. Ne planlıyorlar bilmiyorum ama Galatasaray’ın geleceğini planlamadıkları aşikar. Bu ahlaksızlığın içinde olmayacağım, bundan sonra müstafi başkanın söylediği hiçbir şeye inanmayacağım" diyerek sözlerini noktaladı.