Galatasaray'ın genç oyuncusu Berkan Kutlu, Inter tarafından takip ediliyor

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:07
<p>Galatasaray'ın sezon başında 4 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için sürpriz talip çıktı.</p>

Galatasaray'ın sezon başında 4 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için sürpriz talip çıktı.

<p>Calciomercatonews adlı haber sitesinin paylaşımına göre, Galatasaray'ın genç yıldızı Berkan Kutlu, Inter gözlemcileri tarafından takip ediliyor.</p>

Calciomercatonews adlı haber sitesinin paylaşımına göre, Galatasaray'ın genç yıldızı Berkan Kutlu, Inter gözlemcileri tarafından takip ediliyor.

<p>Serie A ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynadığı derbi maçı için Berkan Kutlu'yu izlemeye geldi.</p>

Serie A ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynadığı derbi maçı için Berkan Kutlu'yu izlemeye geldi.

<p>İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbola doğduğu şehrin takımı FC Monthey'de başladı. Monthey'in ardından Sion altyapısında geçen milli futbolcu, bu kulüpte profesyonel oldu.</p>

İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbola doğduğu şehrin takımı FC Monthey'de başladı. Monthey'in ardından Sion altyapısında geçen milli futbolcu, bu kulüpte profesyonel oldu.

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