Malili Aliou Dieng'ten Galatasaray itirafı
Bir dönem adı Galatasaray ile anılan Malili Aliou Dieng geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını doğruladı.
Daha önce adı Galatasaray ile anılan Aliou Dieng, sarı-kırmızılı kulüple ilgili transfer itirafında bulundu.
Mısır'ın köklü kulübü Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'in adı geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılı kulüple geçiyordu. Mısır'da bir televizyon kanalına konuşan Malili futbolcu bu iddiayı doğruladı.
Sada El-Balad adlı televizyon kanalına konuşan Aliou Dieng, "Geçen yaz Galatasaray'dan bir teklif vardı. Ancak müzakerelerin nereye gittiğini bilmiyorum. Hiçbir ayrıntıyı bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey Al Ahly'nin oyuncusu olduğum ve bundan çok memnunum. Burası kıtanın en büyük kulübü" açıklamasını yaptı.
24 yaşındaki Aliou Dieng futbola Mali'de başladı ve 2018'de Cezayir ekibi MC Alger'e imza attı. Burada bir buçuk sezon geçiren futbolcu 2019 yazında 1.1 milyon Avro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.
2015'ten bu yana Mali Milli Takımı'nda 18 maça çıkan Aliou Dieng ülkesi adına 1 gol kaydetti.
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