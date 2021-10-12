Galatasaray'da sır gibi saklanan isim

12 Ekim 2021 Salı, 07:00

Galatasaray Kulübü’nün Divan Kurulu, İstişare Komitesi toplantısı ve 2019 ile 2020’nin Mali Genel Kurulu gündemiyle geçireceği bu haftada gözler bir yandan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin yeni isim sponsorunun kim olacağına çevrildi. Başkan Burak Elmas’ın 100 milyon dolarlık bir proje olarak seçim vaatleri arasında yer alan sponsorluk anlaşması için anlaşılan firmanın ismi adeta sır gibi saklanıyor. Anlaşmanın detayları bu hafta kamuoyuna duyurulacak. Sarı-Kırmızılılar ayrıca bugün önemli bir işbirliği anlaşmasına imza atacak. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’na ismini veren Nef firması ile Sarı-Kırmızılı kulüp yeni bir projeyi duyuracak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bugün saat 12.30’da yeni anlaşmanın detaylarını duyuracak.