Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan "saha içinde kalalım" mesajı
Başkan Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Elmas paylaşımında, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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