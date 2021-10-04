Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan "saha içinde kalalım" mesajı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 08:34

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Elmas paylaşımında, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.