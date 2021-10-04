Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan "saha içinde kalalım" mesajı

Başkan Elmas, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 08:34
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Elmas paylaşımında, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. 


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