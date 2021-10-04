Galatasaray'dan Rizespor'a olay gönderme

04 Ekim 2021 Pazartesi, 07:50

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında harika bir geri dönüş yaparak deplasmanda Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından maç sonunda flaş paylaşımlarda bulundu. İki takım taraftarları arasında polemik yaratan paylaşımlar büyük ilgi gördü.

'ÇAY VE LİG SONUNCUSU' VURGUSU YAPILDI

Galatasaray Spor Kulübü, maç sonu paylaşımında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor'u 'lig sonuncusu Çaykur Rizespor' olarak betimledi.

"ŞİMDİ ÇAY SAATİ"

Çaykur Rizespor'a göndermede bulunan sarı-kırmızılılar, "Şimdi çay saati" paylaşımını da yaparak Rizespor'a göndermede bulundu.

Son olarak bir paylaşım daha yapan Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nın fotoğrafını ekleyerek maç sonucunu küçük yazılarla yazdı ve rakibine göndermede bulundu.