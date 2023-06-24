Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz" dedi ve taraftarlara umut dolu mesajlar gönderdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından düzenlenen Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlama gecesine katıldı.
Başkan Özbek, etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkent'te Ankaralı renktaşlarıyla beraber olmanın büyük bir mutluluk getirdiğini belirten Özbek, kazandıkları şampiyonluğun diğerlerinden farklı bir anlamı olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında elde ettiğimiz şampiyonluk bu anlamda çok özel. Bu şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı" ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Erden Timur'un Paris'e gidip Mauro Icardi, Leandro Peredes ve Renato Sanches'in durumlarıyla alakalı bir görüşme gerçekleştireceği konusuyla ilgili soruya ise Özbek, "Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Taraftarlarımızı memnun edecek bir mücadele içine gireceğiz ve bunu da transferler dolayısıyla yapabiliriz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin Galatasaray'ın menfaatini düşünerek gerekli transferleri yapacağız" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- 'Kavgasız değişim' çekişmesi
- Altının kilogram fiyatı yükseldi
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- Pentagon yetkilisinden çarpıcı açıklama!
- Özgür Özel'den 'kurultay' çıkışı