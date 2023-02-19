Galatasaray'ın Alexis Sanchez'e yaptığı teklif ortaya çıktı
Geçen yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Şilili futbolcu Alexis Sanchez için Marsilya kulübünden bir açıklama geldi. Fransız ekibin sportif direktörü, Galatasaray'ın yıldız futbolcuya önerdiği teklifi açıkladı.
Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezon başında da önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez için de girişimde bulunmuş ancak transferi mutlu sonla noktalayamamıştı. Cimbom'un Şilili yıldız için yaptığı teklif aylar sonra ortaya çıktı.
Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, Habertürk'ün Fransız basınından aktardığına göre, Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı teklifi duyurdu.
Alexis Sanchez
"G.SARAY 4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"
Ribalta, konuyla ilgili, "Alexis Galatasaray forması giyebilirdi. Galatasaray, Sanchez'e yılda 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Alexis Sanchez ise Marsilya'yı seçti" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Alexis Sanchez, bu sezon Marsilya formasıyla 28 resmi maça çıkarken, 13 gol atıp 1 de asist yaptı.
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