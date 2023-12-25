Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması! 'Önüne geçmek lazım'

Deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Özbek derbiye ilişkin, "Lig devam ediyor. Tek bir mesajım var; futbolun yeşil sahalarda kalmasını arzu ediyorum. Giderek tırmanan bir şiddet silsilesi var. Önüne geçmek lazım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:47
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması! 'Önüne geçmek lazım'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dursun Özbek, katıldığı ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Geçen seneki rekabet, Türk futboluna katkıda bulundu. Yüksek bir puan ortalaması oldu. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZBEK'TEN İTİDAL ÇAĞRISI

0-0 bitren derbi ile ilgili konuşan Özbek, "Performansı yüksek bir derbi olmadı. Son derece normal. Zirvede iki takım kaldı. Bu mücadele stresli oldu. Lig devam ediyor. Tek bir mesajım var; futbolun yeşil sahalarda kalmasını arzu ediyorum. Giderek tırmanan bir şiddet silsilesi var. Önüne geçmek lazım. Bunun önüne futbolu yöneten bizler geçecektir. Herkese itidal tavsiye ediyorum. Sporun güzelliği sahadaki mücadelede. Saha dışına taşırınca güzel görüntü vermiyoruz. Son olaylar, dünya çapında Türkiye'yi, Türk sporunu zora sokmuştur. Bundan sonraki dönemde bu çağrıma destek vermelerini istiyorum. 2024 yılı barış ve sevgi yılı olsun" ifadelerini kullandı.


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