Galatasaray'da Erden Timur'dan 'çilek transferi' yanıtı!

Fenerbahçe deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılan Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur transfere ilişkin konuştu. Timur, "Galatasaray'ın devre arası 'çilekleri' var mı?" sorusuna, "Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Çok umut vermemek lazım" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:02
Galatasaray'da Erden Timur'dan 'çilek transferi' yanıtı!
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.

Timur, Levent Tüzemen'in "Galatasaray'ın devre arası 'çilekleri' var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak, çok umut vermemek lazım. Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Teknik direktör Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada, "Maliyet var. Transferlerin mümkün olduğu kadar, sonuçlanana kadar deşifre olmaması lazım. Transferler bitince biz size açıklarız" dedi.


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